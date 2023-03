Sonia Abrão detona texto de aniversário de Sapato para Amanda: "para de enrolar"

Apresentadora Sonia Abrão não gostou de texto "romantizado" escrito por Cara de Sapato para Amanda

A apresentadora do 'A Tarde é Sua', Sonia Abrão, é conhecida por falar o que pensa sobre o mundo dos famosos e com o texto de aniversário de Cara de Sapato para Amanda a coisa não foi diferente.

Ao ler a declaração super profunda nas redes sociais do lutador, como legenda de um vídeo com momentos dos dois, ela detonou:"Claro que ele gosta dela, que tem uma conexão, uma afinidade, um carinho, uma amizade. Mas se realmente parou na amizade, e é o que as coisas mostraram, porque nos momentos finais o Sapato, no reality show, ele já tinha soltado, largado a mão da Amanda. Então tá, era amizade, fiquei triste pra caramba, mas era".

"Então pra que, agora, escrever uma coisa como essa, um texto como esse, romantizando essa amizade. Sabe, gente, esse texto aí, se ela que é apaixonada e não quer perder o Sapato, quiser interpretar isso de uma outra maneira, ele usa a palavra amor, ele usa 'eu ganhei um presente pra vida toda'", continuou, falando sobre não saber o que Amanda pode sente pelo brother.

A apresentadora ainda questionou as intenções do rapaz, que saiu queimado da casa após acusação de importunação sexual contra Dania Mendez: "Então pra que isso? Fala de amizade de uma forma simplificada, mas ele floreou, ele romantizou a coisa. Ele escreveu esse texto pra nós, telespectadores".

"Não foi pra Amanda, porque ela não está nem sabendo desse texto, foi pra gente. Então para de enrolar a Amanda, pelo amor de Deus", pediu.

Confira texto de Sapato: