Sonia Abrão detona Cezar Black no BBB 23: 'Pisou feio na bola'

Sonia Abrão desaprova decisão de Cezar Black no jogo do BBB 23 após vencer a prova do anjo: 'Traíra total'

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre o jogo de Cezar Black após vencer a prova do anjo deste sábado, 8, no BBB 23, da Globo. Isso porque ele colocou Aline Wirley e Amanda no castigo do Monstro, que, nesta rodada, é a ida ao paredão, após se mudar para o Quarto Deserto. Nas redes sociais, a comunicadora criticou a jogada do rapaz.

"Black falsão! Habla mesmo, Lari! Cezar pisou feio na bola! Depois de abandonar o quarto FUNDO DO MAR por se sentir desprezado por todos ali, principalmente FRED E DOMITILA, foi muito bem acolhido pelas meninas do quarto DESERTO, apesar de ele ser um nome que poderiam indicar à berlinda! TRAÍRA total, ele ganhou o ANJO e botou ALINE E AMANDA no MONSTRO e, por tabela, direto no PAREDÃO, já que esse é o CASTIGO da semana!", disse ela.

E completou: "Pra coroar sua falta de personalidade, ainda arregou e chamou SARAH - que esculhambou ele na frente de todo mundo - e FRED, que largou a mão dele no jogo, pro almoço do ANJO! Daí, a revolta da LARISSA, que até pediu pra ele sair do quarto delas, se puder! Tá coberta de razão!!!!!! LARI merece todos os aplausos!!!! ATUALIZANDO: BLACK é tão “f#d@o” no jogo que já quer voltar pro FUNDO DO MAR e o FRED teve que aconselhar a não fazer isso, porque vai pegar muito mal!!! O jogo dele é beeeeeemmmm frouxo!!!".

Sonia Abrão comenta sobre o fim do namoro de Key Alves e Gustavo

A apresentadora Sonia Abrãofez um post nas redes sociais para comentar sobre o término do namoro dos ex-BBBsKey Alves e Gustavo. Ela reagiu ao ver a notícia da separação deles e alfinetou o ex-casal, que foi formado durante o início do jogo no Big Brother Brasil 23.

"FIM DO “GUSKEY”! Tava na cara que isso ia acontecer, né? A Key não viu porque não quis! Preferiu forçar a barra, mas não adiantou! Dançou! Hora de amadurecer, garota!!!", disse a comunicadora.