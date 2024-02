Sonia Abrão detona amizade de Yasmin Brunet e Wanessa: ‘Afundando'

Eita! A apresentadora Sonia Abrão dá opinião forte sobre Yasmin Brunet e Wanessa Camargo juntas no BBB 24: ‘Matou a modelo’

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar uma opinião forte sobre a amizade de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo na casa do BBB 24, da Globo. Em um post nas redes sociais, ela contou que a loira está se ‘afundando' ao ficar ao lado da cantora no jogo e pediu para que a modelo entenda que precisa se afastar.

"Tá na hora de YASMIN SE AFASTAR DA WANESSA, se quiser ainda ter uma mínima chance de sobreviver no BBB24! Essa parceria - que era ótima no começo - “matou” a modelo no jogo! Yasmin lia muito melhor as situações na casa do que a amiga, que virou vilã!", disse ela.

E completou: "E longe da cantora poderá avaliar os erros, corrigir a rota e desenvolver seu próprio jogo, já que está percebendo toda injustiça contra o DAVI, que ela tbm perseguiu! Do contrário, continuará afundando com a Camargo!".

Vale lembrar que Yasmin e Wanessa estão inseparáveis desde o início do BBB 24 e fazem as jogadas juntas.

Sonia Abrão já alfinetou Wanessa Camargo em outra oportunidade

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar uma alfinetada na cantora Wanessa Camargo por causa de uma atitude da sister com Davi no BBB 24, da Globo. Ela contou que não aprovou a atitude da artista em ajudar o brother a ganhar uma bolsa de estudos para realizar seu sonho de estudar medicina.

Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, a comunicadora contou que não viu a atitude da cantora como algo pacífico. "Perto de tudo que ela fez, de tentar tirar dele os 3 milhões, dar uma bolsa de estudos para ele foi muito é pouco. E porque ela continua com a campanha de difamação. Ela continua jogando o povo da casa contra ele", disse ela.

E completou: "Não tem trégua! Não tem paz! Não tem abracinhos de verdade nessa história. E eu acho que ela nem vai aceitar mais isso daqui para a frente. Ela resolve aliviar para ela. O jogo eu achei muito egoísta".