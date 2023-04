Sonia Abrão acusa Globo de armar campanha para queimar Amanda: "Esquisito"

Sonia Abrão acusa Globo de queimar a sister na reta final do programa; veja

A apresentadora Sonia Abrão fez acusações contra a Globo e insinuou que Amanda está sofrendo um boicote dentro e fora da emissora agora na reta final do BBB23. Ela fez as declarações durante o A Tarde é Sua exibido nesta quinta-feira, 20.

"A campanha que ela está sofrendo nas redes sociais é uma coisa absurda. A campanha que ela está sofrendo dentro da emissora é [igual] a gente viu aconteceu como o Arthur Aguiar", disse ela.

A apresentadora não gostou do quadro apresentado por Paulo Vieira, que massacrou a médica.

"Ontem, ficou muito claro no quadro do Paulo Vieira, que eu achei que ele passou um pouco do ponto, detonando a Amanda com os ex-BBBs. Achei muito esquisito", lamentou ela.

A fala da apresentadora aconteceu quando ela avaliava a atitude de Ricardo Alface que, segundo a comandante do vespertino, foi cruel ao se referir à sister como uma "plantinha".

E agora?

Na reta final do programa, Aline Wirley e Larissa conversaram sobre os dias que restam no BBB 23. Larissa afirmou que está com medo do Paredão que enfrenta com Ricardo, e Aline revelou outro medo que têm… como está sua imagem aqui fora!

"Se eu cair nesse Paredão, tô lascada. (...) Só quero não ter acabado com a minha carreira", comentou a ex-rouge. Larissa então, consolou a amiga, e as duas imaginaram como seria chegar à final do programa juntas.

"Que nada, só elevou! Quem não te conhecia, agora conhece", disse a professora de educação física. "Mas a gente erra tanto...", contínua Aline. “Esqueça! Olha o tanto de vezes que tocou sua música aqui, sua música nova... A gente já chegou na final. Se o Brasil quisesse, a gente já teria ido embora, porque Paredão é que não faltou. Foi fumo atrás de fumo. Você tá garantindo o futuro do Antônio! Ganhar vários dinheiros pra comprar coisinha pra ele estudar", afirmou Larissa.