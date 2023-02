BBB23: Sisters reclamam das atitudes de Bruna Griphao dentro da casa

Amanda volta a dizer que os seus colegas mimam muito a atriz Bruna Griphao no BBB 23

Amanda, Larissa e Cara de Sapato conversam na academia do BBB 23, e falam sobre as atitudes de Bruna Griphao. Larissa admitiu ficar muito preocupada com a amiga por conta de suas atitudes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"A gente é amigo. Mas vai chegar um momento que vai ter um quarto só. Acha que as pessoas vão ficar passando pano?", diz a professora de Educação Física sobre o jeito estourado ou bagunceiro da amiga. "Não quero que ela vá para o Paredão".

Amanda voltou a dizer algo que vem comentando há alguns dias: "Eu já falei que a gente mima muito a Bruna. A gente passa muito pano. Ela faz as coisas, a gente fala, às vezes ela sai do quarto. 'Não, você vai escutar’", compartilha o que quer falar para a atriz muitas vezes.

Larissa, então, continuou e deixou claro o por que não quer se envolver mais nisso: "Eu já falei, mami já falou, tu já falou...Eu não falo mais. Como a gente tem muita intimidade, ela acaba estourando muito comigo (...) Me preocupo das pessoas votarem nela por causa disso".

Amanda diz ser subestimada por brothers e dispara: ''Guardo os nomes'

Nesta quinta-feira, 23, tem mais uma Prova do Líder no BBB 23! Durante o Raio-X nesta manhã na casa do reality show da TV Globo, a sister Amanda (31) prometeu que ainda tem muito para entregar no jogo!

Após dizer que precisa ganhar a liderança "por motivos óbvios", a médica comentou sobre ser alvo de alguns brothers e acredita ser subestimada por colegas de confinamento, já que os rivais não a consideram uma competidora.

"Tô nas últimas 24 horas com os olhos bem abertos. Tem muita gente que continua me subestimando, achando que eu sou boba, que não tô observando", disparou a medica.