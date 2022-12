Silvero Pereira e Boninho brincam sobre participação do ator no BBB 23: “Vazou”

O ator Silvero Pereira reagiu com bom humor à especulação de que ele estaria no BBB 23 e o diretor do reality-show, Boninho entrou na brincadeira

CARAS Digital Publicado em 15/12/2022, às 21h07