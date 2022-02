Se recuperando de procedimento, Juliettte posta clique elegante com look dourado

Juliette fez um post especial para o sábado de Carnaval e apostou na beleza com um vestido dourado

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 20h07

Neste sábado, 26, Juliette (32) postou em seu Instagram um clique poderoso onde aparecia com um elegante vestido dourado.

Na legenda da foto, a cantora escreveu: "Sábado de carnaval, sem carnaval, mas com produção especial".

A participante do BBB 20, Gabi Martins (25) marcou presença nos comentários do post e escreveu: "Princesa". E a ex-Power Couple Jackie Sampaio (47) também elogiou a foto da campeã do BBB 21: "ofuscou meus olhos com esse brilho todo".

Os fãs da advogada elogiaram o clique poderoso! "Perfeita demais", comentou uma seguidora. Outro fã escreveu: "ai que linda".

"A GATA, linda demais Jujuba", comentou uma seguidora de Juliette. E outra fã escreveu nos comentários: "Eu não tava preparada".

Juliette está se recuperando de procedimento!

Ainda neste sábado, Juliette revelou em seus stories que está se recuperando de um procedimento que realizou.

A cantora de Un Ratitotrocou sua prótese de mama, e contou que gostaria de diminuir um pouco a prótese que já tinha fazia 8 anos.

"Tá tudo certo. Deu tudo certo e agora tô me recuperando", assegurou a vencedora do Big Brother 21 aos seus fãs.

Nos comentários da sua postagem com o vestido dourado, os seguidores de Juliette desejaram uma boa recuperação para ela. "Se cuida meu amor. Logo logo você fica bem", comentou um fã. "Se cuida", escreveu outra seguidora.

Confira aqui o post de Juliette!