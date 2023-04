Sarah Aline recebe chuva de elogios ao posar com look jeans: “Musa”

A ex-BBB Sarah Aline causou comoção nas redes sociais ao publicar fotos mostrando seu look para o dia

Nesta quarta-feira, 26, Sarah Aline deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando seu look.

A ex-BBB que compareceu à final do reality nesta última terça-feira, 25, posou no hotel em que está hospedada no Rio de Janeiro.

Sarah usava um look monocromático, todo azul jeans, composto por uma blusa cropped e calças. A psicóloga ainda usava uma sandália branca de salto alto.

“Prontinha para tudo que viveremos hoje”, escreveu a participante que chegou até o Top 7 no programa dirigido por Boninho na legenda da postagem.

Os seguidores de Sarah fizeram chover elogios nos comentários da publicação! “Musa da Globo”, comentou uma fã. E outra seguidora comentou: “Arrasou, está linda”.

Outra fã ainda escreveu: “Sempre entregando tudo”. E outra seguidora reagiu às fotos dizendo: “Pelo amor da deusa, que mulher MARAVILHOSA”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Aline (@saa_aline)

Estilo!

Quem também deu o que falar com seu look foi a finalista do BBB 23, Bruna Griphao, que foi fotografada ao atender fãs nos estúdios da Globo.

A atriz surgiu com uma camisa branca oversized e com um corselete marrom amarrado no meio do look. Bruna ainda usava meia-calça branca com estampa.