Sarah Aline e Ricardo Alface embarcam juntos em aeroporto no Rio de Janeiro

Após compromissos na final do BBB 23, Sarah Alice e Ricardo Alface cumprimentam os fãs antes de embarcaremem aeroporto no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 27, os ex-BBBs Sarah Aline (25) e Ricardo Alface (31) foram flagrados quando chegaram juntos em um aeroporto no Rio de Janeiro. Na área do embarque, os dois foram reconhecidos pelos fãs que estavam no saguão e esbanjaram simpatia.

Eles foram vistos cumprimentando e tirando fotos com vários admiradores antes de embarcarem.

Depois do romance que viveram dentro do BBB 23, Sarah e Ricardo deixaram os fãs curiosos sobre o futuro da relação. Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou que eles decidiram priorizar o trabalho neste momento da vida. "Agora, depois do programa, conseguimos conversar sobre nossa relação. A gente sabe do sentimento que a gente tem um pelo outro. Estamos bem com isso, tão bem que a gente quer respeitar o nosso momento de trabalho. Estamos muito focados, cada um em sua carreira pessoal e individualidade", disse ela.

No entanto, eles não descartam um envolvimento no futuro. "Vamos conversar quando tivermos um pouco mais de cabeça pra falar sobre o sentimento, mas é recíproco. Ao mesmo tempo, achamos que não é o momento e estamos nos respeitando neste lugar. Quero construir a minha carreira como Sarah, pensar muito nos meus próximos passos somente olhando para o trabalho e, depois, a gente se encontra", afirmou.

Fotos: Pereira / AgNews

Pai de Sarah Aline conhece Ricardo

Após reencontrar Sarah Aline e protagonizar um beijão com a ex-sister, Ricardo Alface conheceu o pai da psicóloga, seu Vagner Rodrigues, nesta sexta-feira, 21. O biomédico foi o 17º eliminado do BBB 23 após disputar a preferência do público ao lado de Larissa, e conversou com o sogrão durante os bastidores do programa Mesacast BBB Tá On.

Assim que entrou no estúdio e viu Alface, seu Vagner sorriu para o ex-BBB e em seguida eles deram um abraço apertado. O momento deixou claro que o pai de Sarah aprova o envolvendo da filha com o biomédico. "Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O único careca!", brincou a psicóloga.