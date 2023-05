Sarah Aline conta como está sua relação com Alface depois da final do BBB23

A ex-sister abriu o jogo e contou qual o rumo a sua relação com Alface está tomando

Sarah Aline e Ricardo Alface em deixando seus fãs cada vez mais curiosos para saber o que está rolando com os dois após o fim do reality, antes vigiados pelos telespectadores 24 horas o casal vinha deixando mistério sobre a relação.

Assim que Alface saiu da casa mais vigiada do Brasil, ele deixou claro o quanto queria seu affair por perto. E, nesta semana, publicou um post nas redes sociais que deixou todo mundo ainda mais curioso: “Azar no jogo…”, escreveu o biomédico insinuando a sorte no amor.

Os ex-brothers começaram a temporada como amigos, mas, aos poucos, foram descobrindo um novo sentimento um pelo outro. Em entrevista ao Gshow, Sarah Aline contou como está a relação com o brother: "Estamos indo com calma, mas passamos muito tempo juntos", disse.

A psicóloga, que continua morando em Osasco, revela que eles têm se encontrado bastante em São Paulo, mas frisa: "Cada um no seu cantinho". Os dois também já conheceram a família um do outro, mas ela garante que nada foi muito formal.

"Minha família gostou muito dele. Já gostavam desde o programa (...) Estamos indo com calma pra não se perder", revelou Sarah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Alface 🥬 (@rickcamargo)

Sarah Aline e Ricardo Alface curtem noite juntos

Os dois surgiram juntinhos na noite desta terça-feira, 02. A psicóloga e o biomédico compartilharam um clique mostrando que se encontraram para curtir uma saída diferente. Eles foram visitaram o estádio do Corinthians para acompanhar o jogo do time e foram tietados por vários fãs.

Além de tirarem fotos com as pessoas que os abordaram no local, Sarah Aline e Ricardo Alface posaram para um clique juntinhos.

Enquanto a moça apareceu dando um sorriso ao ser abraçada por Alface, ele fez carão para o clique. "Jogo é jogo", falou o ex-brother que fez de tudo para movimentar o "game" do BBB 23.