Saradíssima, irmã do BBB Cezar Black faz sucesso nas redes sociais

Musa fitness Aline Black é enfermeira, mãe e torcedora fiel do irmão Cezar Black nas redes

Não é de hoje que os familiares e companheiros de participantes do BBB acabam ficando famosos "por tabela". Dessa vez, quem está fazendo sucesso com os conteúdos fitness é a irmã de Cezar Black, participante da edição deste ano.

Aos 38 anos, a musa fitness Aline Bina, mais conhecida como Aline Black, publica vídeos de seus treinos, fotos com looks de ginástica, além de publicações, apoiando a participação do irmão, que é enfermeiro, assim como ela.

Ela já tem até uma assessoria para cuidar de suas redes e está beirando os seis mil seguidores. Ela também é mãe do pequeno Gabriel e se dedica ao mundo da maternidade.

Ao jornal Extra, Aline explicou que os irmãos tiveram influência da mãe, que é professora de educação física, para atuar na área da saúde.

"Sempre gostei de cuidar do meu corpo e sempre fui vaidosa. Por isso, busquei essa realidade de vida fitness. Tenho planos de ter isso como carreira em algum momento e estou trabalhando firme para isso", disse ao jornal.

Veja as fotos de Aline Black:

