Saiba quem vai substituir Iza no show do BBB 24

Iza cancelou seu show na casa do BBB 24 e a Globo agiu rápido para procurar substitutas para assumir o show desta sexta-feira, 15

A produção do BBB 24 precisou mudar o plano para a festa da noite desta sexta-feira, 15, rapidamente. Mais cedo, a cantora Izacancelou o seu show no programa porque está com um problema de saúde e precisará ficar de repouso. No início da tarde, a emissora anunciou quem vai substituí-la.

A produção contou que as cantoras Lexa e Duda Beat vão agitar o show da noite. Elas vão fazer shows individuais em momentos diferentes da festa.

"O funk de Lexa e o pop nacional de Duda Beat vão levar muita animação para o “sextou” dos brothers e sisters neste dia 15. Cada uma delas terá seu próprio show na casa mais vigiada do Brasil, em momentos diferentes da festa. A cantora IZA, que se apresentaria hoje no reality, não participará da comemoração por questões de saúde", anunciaram.

Por enquanto, os detalhes sobre o problema de saúde de Iza não foram revelados. A equipe dela apenas informou que ela precisará ficar sete dias de repouso.

Noivado da Lexa

A cantora Lexa está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna durante a viagem de férias deles para a Noruega. Nesta segunda-feira, 26, ele mostrou que fez o pedido de noivado durante um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal.

Nas imagens, ele apareceu ajoelhado na frente dela em frente a uma paisagem com neve. "ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!!", disse ele.

E completou: "Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo!!!!!!".