Saiba quem é o namorado alemão de Domitila Barros, do BBB 23

Foto do namorado de Domitila Barros circula na web nesta terça-feira, 18, após o nome dele ser divulgado

A Miss Alemanha Domitila Barros entrou no BBB 23, da Globo, sem revelar detalhes de sua vida amorosa fora do confinamento. Ao longo da temporada, ela citou um namorado que estava esperando por ela e a mãe dela confirmou que a filha vive um namoro há sete anos. Agora, a identidade do rapaz foi revelada.

De acordo com o site Gshow, da Globo, o namorado de Domitila é o empresário alemão Moritz Carlo. Inclusive, a publicação divulgou fotos dele. Ele tem um podcast e também escreveu um livro, chamado How To China – produzir na China ficou fácil.

Recentemente, a mãe de Domitila, Roberta Nascimento, explicou o motivo da filha não falar sobre o romance. “Eles são muito discretos. A vida dela na Alemanha sempre foi corrida. Eles se encontram pouco. Ela disse que não falaria porque é uma coisa pessoal. Ela que sinalizou o assunto dentro do programa, mas, da nossa parte, pediu que ficasse em sigilo”, afirmou ela.

Veja as fotos do namorado de Domitila Barros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Moritz Carlo, empresário alemão, é o misterioso namorado da Domitila. A informação foi confirmada por Roberta Barros, mãe de Domitila. #BBB23pic.twitter.com/JkaP5bTz9r — Dantas (@Dantinhas) April 18, 2023

Vem saber tudo sobre o namorado de Domitila Barros 😱 #BBB23#RedeBBBhttps://t.co/dxTKNY5tv9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 18, 2023

Há pouco tempo, Domitila contou que conheceu o namorado devido ao trabalho e marcaram uma reunião em Berlim para falar um pouco mais sobre o projeto. Ao ver o empresário, ela se apaixonou à primeira vista. "Eu não conhecia ele, só tínhamos nos falado umas duas, três vezes pelo telefone. Quando ele chegou, eu falei: ‘É ele!’. Ele entrou e eu sabia. Na hora que eu vi ele, eu senti que eu conhecia ele de outras vidas, foi um reencontro", contou como tudo aconteceu.

Depois da reunião, eles marcaram um jantar no Dia dos Namorados. Alguns dias depois, ela foi para Paris vê-lo: "A gente marcou de jantar no Valentine's Day. Antes de sair de casa, eu falei para a menina que eu morava que eu ia sair com a pessoa que eu amo. Tenho muito essa questão de sensibilidade. Em Paris, a gente foi em uma roda-gigante, e ele falou para mim: ‘Eu acho que você é a mulher da minha vida’. Eu nunca imaginei viver uma história dessa.”