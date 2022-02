BBB 22: Saiba quais são os casais da casa; vote em quem você shippa

Os dias vão passando e o número de casais vai aumentando no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 22h30

A cada dia que passa, mais casais vão sendo formados na casa mais vigiada do Brasil. Ontem, 16, na Festa do Líder, Gustavo Marsengo (31) e Laís Caldas (30) acabaram ficando e a web foi ao delírio, na expectativa de que mais um par se forme.

Hoje, inclusive, uma das conversas no quarto Lollipop foi sobre o assunto "Essa edição está tendo vários casais, ano passado não teve muito, não", apontou Brunna Gonçalves (30). "E já têm mais dois no gatilho", completou Vinicius (23).

Confira a lista completa

Lucas e Eslôvenia

O casal mais discreto e mais antigo da casa, é composto pelo estudante de medicina Lucas Bissoli (31) e a modelo Eslovênia Marques (25). Logo na primeira semana dentro do reality, os dois já haviam dado match

Eles costumam manter o clima de paquera mesmo fora das festas, mas com pouca intensidade. Na Casa de Vidro, o empresário até chegou a comentar que a relação deles parecia "namoro de criança".

Eliezer e Natália

Logo no começo, Eliezer (31) havia entrado em uma amizade colorida com Maria (21). Os dois sempre costumavam a dar beijos durante as festa e foram os primeiros a agitar os edredons.

Com a expulsão da sister, o designer trocou beijos quentes com Natália Deodato (22), na Festa do Líder. O clima de paquera entre os dois continuou durante a celebração da noite de quarta (16).

Paulo André e Jade Picon

Depois de uma longa espera dos brothers pelo beijo entre Paulo André (23) e Jade Picon (20), finalmente saiu! Os dois viviam apenas de flertes, até que Larissa Tomásia (25), ainda na Casa de Vidro, contou que o público já estava de olho no atleta.

A influencer, então, não perdeu tempo. No mesmo dia, no Quarto do Líder os dois sairam aos beijos, com direito a trilha sonora de fundo.

Gustavo e Laís

O novo participante do BBB22 estreou com tudo em sua primeira festa na casa. Gustavo Marsengo e Laís Caldas apenas ficaram na conversa ao longo da noite, mas quando foram para a cama, após troca de carícias, acabaram com um longo beijo.

Embora tenha gerado grande comoção por parte da web, a médica já havia arquitetado um plano com a amiga Jade Picon, para descobrir o que o empresário sabe do programa, vendo grande parte do lado de fora, mesmo que tivesse que beijá-lo.