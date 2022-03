Sabrina Sato pergunta se Laís deixou a calcinha com Gustavo, quando saiu do BBB 22

Nos bastidores do ''Domingão com Huck'', Laís Caldas responde perguntas polêmicas de Sabrina Sato, inclusive relembrando o papo de deixar a calcinha com Gustavo

Hoje, 24, Sabrina Sato(41) mostrou seu encontro com Laís Caldas (30) nos bastidores do "Domingão com Huck", através de suas redes sociais.

A também ex-participante do reality encontrou a nona eliminada do BBB 22 e fez algumas perguntas para a goiana, questionando-a, inclusive, sobre um presente intímo pedido por seu affair,Gustavo Marsengo (31).

A médica disputou o nono paredão contra Douglas Silva (33) e Eliezer (31) e saiu com 91,25% dos votos, entrando no ranking das 10 maiores eliminações do Big Brother Brasil em paredão triplo, aquele liderado por Karol Conká (99,17%).

Laís responde perguntas polêmicas de Sabrina Sato

A apresentadora começou colocando fogo no parquinho, relembrando pedido de Gustavo, caso a médica saísse: "Deixou ou não deixou a calcinha pro Gustavo?" "Não deixei!", respondeu Laís de bate-pronto.

"Ligou ou não ligou pro Rodrigo aqui fora?", questionou a apresentadora, referindo-se ao segundo eliminado do reality. "Não liguei!", disse a médica. Ao final do story, as duas se abraçaram, dando risada.

