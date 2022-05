Rosto, dentes e cabelo: Ex-confinados repaginam o visual após o 'BBB 22'

Após deixarem o 'BBB 22', os ex-confinados começam a mudar de vida e repaginam o visual; Rosto, dentes e cabelo foram os destaques das mudanças

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 23h58

Com o fim do BBB 22, os ex-confinados passaram a ganhar destaque na mídia e já começaram a mudar de vida e de visual fora da casa! Rosto, dentes e cabelo foram os destaque entre eles. Confira!

Vinicius

Vinicius(24) colocou lentes de resina nos dentes e ficou muito feliz com seu novo sorriso! "Agora, sem medo, eu posso sorrir", escreveu ele ao publicar as fotos do antes e depois. "A dentadura do gato", brincou Maria (21), nos cometários.

Lucas Bissoli

Assim como o cearense, Lucas Bissoli(31) também decidiu repaginar o seu sorriso. Após colocar lentes de contato, o Barão da Piscadinha decidiu mostrar o resultado para os seus fãs nas redes sociais:"O Barão tá com sorriso novo [...] Ficou incrível".

Eslovênia Marques

Eslovênia Marques(25) não economizou e lançou a mudança completa! A ex-Miss fez uma harmonização facial, preencheu as olheiras e corrigiu uma assimetria na mandíbula.

"Harmonização facial sutil para realçar a beleza da Eslo. Foi realizado preenchimento nas olheiras com ácido hialurônico e na assimetria de mandíbula e mento", disse o perfil da clínica onde ela reliazou os procedimentos.

Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves(30) aproveitou para fazer procedimentos em dose dupla: harmonização facial e preenchimento labial.

A sócia da clínica chegou a detalhar as técnicas feitas em Brunna: "Ela já realizou com a gente preenchimento com ácido hialurônico no malar, queixo, mandíbula e boca. Além da toxina botulínica na região da testa e canto dos olhos, para previnir rugas e linhas de expressão. Agora, voltou para manter o efeito dos procedimentos que realçam a beleza natural".

Natália Deodato

Quem também mudou de visual foi Natália Deodato (22). Ela alisou os cabelos e também cortou os fios. "Gente, lá fui eu já dar um banho de brilho no meu cabelo que estava com uma cor de burro fugido, né? Já aproveitei, tirei as pontinhas do meu cabelinho. Adivinha quem fez? Minha mamãe, a gente correu no salão aqui do hotel, pedimos ao rapaz o secador, as coisas deles todas, invadimos o salão, viu, gente? As coisas muda, mas a gente não muda", explicou a ex-sister.

Larissa Tomásia

Assim como a mineira, Larissa Tomásia (25) também mudou os seus fios. Ela deixou os cabelos mais curtos e mais claros. "Visual novo para essa nova fase da minha vida. Eu tô apaixonada nessa transformação e vocês, gostaram?", escreveu na legenda.

Luciano Estevam

Luciano Estevan(28) alterou radicalmente o estilo de seu cabelo! O primeiro eliminado do BBB 22 entrou no reality com um black power, mas fez alisamento e ficou quase irreconhecível.

Nos stories, o ex-BBB disse que era só chapinha. "Era uma vontade que eu tinha, estou me acostumado ainda.. Se eu pegar uma chuva vai sair tudo. É isso", concluiu.