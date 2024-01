BBB 24: Rodriguinho define seu próximo alvo: 'Primeira opção'

Em conversa no Quarto do Líder do BBB 24, o cantor Rodriguinho argumenta que seu voto no próximo paredão não dependerá de afinidade

Na tarde desta quarta-feira, 10, o cantor Rodriguinho expôs aos participantes da casa do BBB 24, da Globo, que já tem um próximo alvo para o Paredão. Em uma conversa com Deniziane e Leydi Elin no Quarto do Líder, ele revelou que tem o desejo colocar Davi na berlinda e que explicou que a ideia surgiu por causa do último voto do colega.

"Eu não tenho absolutamente nada contra o Davi, mas ele votou em mim. Agora, vai chegar semana que vem, eu ainda vou estar com afinidade com todo mundo, mas ele é minha primeira opção de voto, porque ele votou em mim", explicou o cantor do antigo grupo Os Travessos.

Para ele, o voto vai além de uma simples indicação, mesmo não estando no Paredão atual: "Eu acredito, quando uma pessoa vota em mim, ela entende que eu posso sair", completou Rodriguinho.

Mais cedo, os brothers também conversaram sobre o destino do Paredão e cravaram que o merendeiro Maycon tem grandes chances de ser o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24. "A gente não teve conexão. Não é só afinidade de pouco tempo de conversa, eu não senti conexão com ele" afirma a líder Deniziane. "Pra mim, é ele que sai", pontuou o cantor.

Como foi a formação do Paredão

A formação do paredão aconteceu na noite de terça-feira, 9, e a berlinda é disputada por Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet. O brother Maycon foi parar na disputa após ter sido indicado pela Líder, Deniziane, que venceu a prova de resistência também nesta terça.

Após a indicação da Líder, os demais brothers começaram uma votação aberta, podendo escolher qualquer um dos restantes —exceto a líder, o brother já indicado e Isabelle e Davi, que entraram na casa já imunes após terem sido escolhidos pelo público para participarem do reality.

Giovanna foi a mais votada da casa, com 7 escolhas. Em seguida, a participante do grupo Camarote Yasmin Brunet recebeu 6 votos dos colegas. A maioria dos votos foram justificados por afinidade ou a falta de convivência com os escolhidos.