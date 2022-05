Rodrigo Mussi revela que já conversou com Arthur Aguiar e outros participantes do BBB22

Em live, Rodrigo contou que conversou com o campeão Arthur Aguiar e outros ex-BBBs

Nesta terça-feira, 31,Rodrigo Mussi (36) revelou em live que já entrou em contato com alguns dos participantes do Big Brother 2022, incluindo o campeão da edição, Arthur Aguiar (33).

Dois meses após seu acidente de carro, o ex-BBB revelou como foi sua interação com Arthur. "Eu conversei também com o Arthur. Quando tive acesso ao meu celular e as minhas redes sociais, vi as mensagens do Arthur. Conversei com ele, foi muito carinhoso comigo. Foi muito legal", contou Rodrigo.

O administrador, que fez sua primeira aparição na TV após o acidente neste último domingo, também contou que recebeu mensagens de Eslovênia (25), Lucas (32) e Eliezer (31).

Atualmente, Rodrigo está ficando na casa da amiga e ex participante do BBB 20, Viih Tube (21), que foi vista aos beijos com o participante Eliezer.

