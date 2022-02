Rodrigo Mussi, do BBB 22, cita Anitta na web e cantora brinca: ''Ex mais rápido que já tive''

Segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi marcou Anitta no Twitter e a cantora brincou sobre seu interesse no brother

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 11h59

A cantora Anitta (28) e o segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi (36), voltaram a interagir nas redes sociais!

A artista, que mostrou interesse no gerente comercial no começo do reality, respondeu à uma publicação do brother no Twitter.

Na manhã desta segunda-feira, 7, Rodrigo contou um sonho que teve com Arthur Aguiar (32), um de seus maiores adversários no jogo, que segue confinado no programa. "Sonhei que eu tava na casa e via o Arthur voltando do paredão hahahahah o câmera sagaz fazia o foco na minha cara bem na hora que meu brilho sumia", disse ele.

"Hahahahah sonho ou pesadelo?", comentou um internauta. "Como diria minha ex Anitta: Fã ou hater?", questionou ele ao responder o comentário do seguidor, citando a diva internacional.

"O ex mais rápido que eu já tive na vida", brincou Anitta. "Mais rápido que a participação no Domingão ontem", disparou Rodrigo em resposta à cantora sobre a participação no Domingão com Huck no domingo, 6.

Vendo a interação dos dois, os fãs questionaram se Rodrigo Mussi havia perdoado a artista, já que ela pediu pela eliminação do brother quando foi ao paredão no BBB 22.

Confira os tweets de Anitta e Rodrigo Mussi, do BBB 22:





Como diria minha ex @anitta : fã ou hater? Kkkkkkkk https://t.co/ZuBgWqEdNF — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) February 7, 2022