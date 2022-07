Rodrigo Mussi aparece em vídeo ao lado dos ex-BBBs Eliezer e Gil do Vigor

Os ex-BBBs Rodrigo Mussi, Eliezer e Gil do Vigor apareceram juntos em novo vídeo engraçado publicado nas redes sociais

Nesta terça-feira, 26, Gil do Vigor publicou um vídeo em seu Instagram ao lado dos ex-BBBs Rodrigo Mussi e Eliezer.

No vídeo, o segundo eliminado do BBB22 Rodrigo aparecia sentado e logo depois Gil e Eliezer apareciam ao seu lado dançando. “Como vou ser comportado se essa é minha tropa”, dizia a legenda do vídeo.

Na legenda da postagem, Gil escreveu: “Uma tropa dessas”. E Eliezer respondeu brincando: “Tropa da cachorrada”.

Nos comentários, a influenciadora e ex-BBB Viih Tube escreveu: “O Rodrigo sempre sentado nos rolês, para de ser velho já”.

Os fãs dos participantes do Big Brother adoraram o encontro! “Trio perfeito”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Trio de milhões”.

Rodrigo e Diogo Mussi

Na última segunda-feira, 25, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, participou de um podcast e esclareceu seu desentendimento com o ex-BBB.

Diogo e Rodrigo pararam de se falar e se bloquearam nas redes sociais logo após o participante do BBB22 sair do hospital depois do grave acidente de carro que sofreu em março.