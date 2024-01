Rivalidade? Pai de Vanessa Lopes fala de possível climão com Yasmin Brunet

Pai de Vanessa Lopes comenta sobre os rumores de um possível climão da filha com Yasmin Brunet no BBB 24 por causa de Gabriel Medina

A internet foi à loucura com o anúncio dos nomes de Vanessa Lopes e Yasmin Brunet no grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Isso aconteceu por causa da relação delas com o surfista Gabriel Medina. No passado, ele foi casado com Yasmin por cerca de dois anos, mas eles se separaram. Além disso, Vanessa foi apontada como suposta affair do surfista e eles são amigos. Agora, com o encontro delas no confinamento do reality show, os fãs apostam em uma possível rivalidade.

Com o assunto em alta, o pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho, falou sobre o suposto climão entre as duas no BBB 24. "Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento... Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro", disse ele ao site Gshow.

Então, ele completou ao citar a personalidade da filha. "Eu acho que a Vanessa é até tranquila em relação a isso. [...] Eu não sei como vai ser. De repente, se elas se conhecerem lá dentro, pode ser uma surpresa, talvez elas tenham até afinidade. [...] A gente nunca a viu relatando fortemente sobre isso, mas ela sabia que ia acontecer", comentou.

Quem é Vanessa Lopes?

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade e está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes.

Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem, rotina fitness e sobre sua família. Ela mora em São Paulo, mas foi criada em Recife. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, disse ela.

Ela está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana.

