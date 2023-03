BBB 23: Ricardo e Domitila conversam sobre Queridômetro: "Papo de otário!'

O brother acredita que só recebeu um coração de seu antigo quarto e Domitila o aconselha

Ricardo e Domitila conversavam na área externa do BBB 23, quando brother puxa assunto sobre o Queridômetro e comenta que recebeu seis corações.

"Isso tudo? Tá popular demais, tá que nem Justin Bieber!", brincou a Miss Alemanha.

O biomédico diz que suspeita que o único do Quarto Deserto que deu coração para ele foi MC Guimê. "E vai vir todo mundo em mim, anota aí", enfatiza o brother.

"Aline também me deu coração partido. Assim que eu tô gostando!", ironizou o sergipano.

Domitila pergunta como que o colega sabe e o o brother responde que existe a possibilidade. A ativista frisou que "possivelmente não indica nada aqui nessa casa" e orienta o brother:

"Veja as pessoas da casa toda que são importantes pra você, a opinião delas, e converse com elas. Agora, não vá conversar com todo mundo que isso é papo de otário".

Cezar faz acordo com Mc Guimê

Na madrugada desta segunda-feira, 13, o cantor Mc Guimê tomou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas após deixar Cara de Sapato sozinho no quarto do líder. O descuido do artista aconteceu após Cezar Black chamá-lo para conversar.

O enfermeiro, emparedado pelo cantor, foi ao recinto chamar o famoso para conversar sobre a indicação dele ao paredão. O que ele não sabia é que o líder levaria uma gravíssima punição por conta disso.

Cezar Black decidiu pedir desculpas ao cantor e fez um combinado com ele durante a manhã na fila do Raio-X: "O que dá pra fazer é: se eu ficar na Xepa e você ficar na Xepa, eu cubro você quando tiver estaleca. Realmente não foi minha intenção", sugeriu o enfermeiro.

Ainda madrugada, Mc Guimê brincou que perdeu as estalecas por culpa de Cezar e deu risada da situação com Cara de Sapato. "Que chato, cara. Sei que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano", falou o líder lamentando e dando risada ao mesmo tempo.