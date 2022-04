Relembre a trajetória de Cézar Lima, do BBB 15, último homem campeão do reality

Cézar Lima ganhou o Big Brother Brasil 15 com 65% dos votos do público

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 20h02

O BBB 22 chega ao fim nesta terça-feira, 26. Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) estão na final do reality show e disputam a preferência do público de casa para levarem o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para quem não lembra, o último homem que venceu a atração foi Cézar Lima (37), participante do BBB 15. Na época, o advogado disputou à final com Amanda Djehdian (35) e se tornou campeão ao receber 65% dos votos.

Pedro Bial (64), que apresentava o reality na ocasião, brincou ao revelar que o brother era o vencedor da edição. "Dai a Cézar o que é de Cézar", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Lima (@cezarlimma)

A trajetória de Cézar

Cézar Lima não venceu nenhuma prova do Líder e também não conquistou imunidade durante sua participação no jogo, no entanto, se tornou queridinho do público por viver intensamente o jogo.

Ao logo do programa, o brother não criou estratégias para fugir do paredão e muito mesmo fez grandes alianças, mas virou um grande amigo de uma estátua, apelidada de Fidêncio. Sua estreia na votação popular aconteceu no sexto paredão e depois disso emplacou quatro berlindas seguidas. Após escapar de todos os paredões, ele avançou para a grande final e se tornou o campeão.

Em recente entrevista à 'Rede BBB', Cézar falou sobre como vencer o BBB 15 mudou sua vida. "O melhor prêmio que ganhei foi ser abraçado pela massa brasileira, uma dimensão estratosférica, retumbante e que deixou para sempre marcas no meu coração. O programa fez uma revolução na minha vida, me possibilitou ter dignidade, visibilidade social, aumentou minha autoestima. Me tornei advogado, pai, esposo", afirmou ele.

Vale lembrar que o brother foi o último homem campeão do BBB já que nos últimos anos as mulheres dominaram os pódios: Monique (2016), Emilly (2017), Gleici (2018), Paula (2019), Thelma (2020) e Juliette (2021).

Campeão do BBB 22

No último sábado, 23, Cézar participou do programa 'É De Casa' e opinou sobre quem deve ser o campeão do BBB 22.

"Eu acho que fica entre PA e o Arthur. O Arthur com uma grande vantagem até porque ele está com uma torcida grande e muito organizada", afirmou ele, que pontou que a vitória de um homem muda o cenário dos futuros participantes do reality. "Vai ser interessante, vai dar dinâmica para as próximas edições. Um gás a mais para os homens verem que tem sua vez e sua voz no Big Brother", disse o ex-BBB.