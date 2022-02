Regina Casé pede para fãs deixarem Douglas na casa do BBB 22 e brincou: ''Tipo Dona Lurdes''

Atriz Regina Casé faz pedido para os seguidores deixarem Douglas na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 13h54

Nesta segunda-feira, 7, Regina Casé (67) usou as suas redes sociais para fazer um pedido para os seus seguidores.

A atriz compartilhou um vídeo pedindo a permanência de Douglas Silva (33) no BBB 22. O brother está no terceiro paredão do reality com Arthur Aguiar (32) e Naiara Azevedo (32).

Nas imagens, a artista fala sobre os benefícios de manter o ator na competição. "Estou aqui totalmente tipo a Dona Lurdes, estou aqui totalmente AMOR DE MÃE, pra dizer que preciso de vocês para que o @dsilvaoficial fique na casa do BBB", disse.

"O que ele tem pra falar, pra mostrar, é a realidade da maioria dos brasileiros, mas que muitos outros brasileiros precisam conhecer!! Desde que nasceu tudo pra ele era NÃO, mas o Douglas foi uma FORÇA, uma POTÊNCIA, um MILAGRE e virou um grande SIM!!!!!! Agora é a hora de dizer #FICADG, é gente assim que nós queremos pro Brasil, né?", completou ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que no dia que Douglas foi anunciado como parte do grupo camarote do Big Brother Brasil 22, Regina apareceu nas redes para declarar a sua torcida para o amigo.

CONFIRA O VÍDEO DE REGINA CASÉ