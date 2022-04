Regina Casé encontra ex-BBBs e brinca com participação no reality: ''Preciso ligar pro Boninho agora!''

Regina Casé revelou que quer entrar no BBB após encontrar uma série de ex-participantes do reality em uma festa

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 13h37

Nesta terça-feira, 26, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma série de cliques que fez com alguns ex-BBBs durante a festa da cantora Ludmilla (27).

A apresentadora fez registros enquanto se divertia muito ao lado de Thelminha Assis(37), Linn da Quebrada (31), Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33), Jessinale Alves (26) e Viny (23). Além disso, ela registrou um momento romântico entre Lud e sua esposa, Brunna Gonçalves (30), que também participou do reality.

Na legenda, Regina brincou com o fato de nunca ter participado do BBB e se divertiu ao falar de Boninho (60): "Gente! Eu acho que todo mundo do mundo hoje em dia já passou pelo BBB menos eu! Parecia que eu era a única pessoa naquela festa que não era EX-BBB! Fiquei até deslocada! Preciso ligar pro Boninho AGORA, correndo!".

Rapidamente, o post se encheu de comentários: "Zero deslocada! Arrasou!", disse um. "Só de ver essa sequência de fotos, ficamos felizes", escreveu outro. "Regina no BBB 23! Ai a gente vai ter entretenimento real!", pediu ainda um terceiro.

Confira os cliques de Regina Casé ao lado de alguns ex-BBBs: