Reação de Tadeu Schmidt durante Jogo da Discórdia ao vivo diverte web

O apresentador Tadeu Schmidt chamou atenção na web e foi elogiado pelos seguidores ao reagir ao clima quente do Jogo da Discórdia no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 08h18

O apresentador Tadeu Schmidt (47) representou o público na noite de segunda-feira, 07, no BBB 22!

Durante o Jogo da Discórdia, que rendeu na casa mais vigiada do Brasil, o público se divertiu ao ver a reação do comandante da atração da TV Globo.

No canto da tela, Tadeu Schmidt apareceu rindo da performance dos brothers, enquanto acompanhava discussão entre Gustavo (31) e Eslovênia (25).

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o momento e elogiaram o artista.

"Somos 100% Tadeu do início ao fim desse jogo da discórdia", disse um. "Bom dia. Quero pedir ao @boninho que sempre nos permita ver a carinha do @tadeuschmidt reagindo aos papos da casa. Sem dúvida alguma o melhor do #BBB222 é o “Smith!”", pediu outra. "O Tadeu Schmidt reagindo a esse Jogo da Discórdia estilo Casimiro é o melhor momento dessa edição", comparou um terceiro. "O Tadeu Schmidt é o apresentador mais carismático que o BBB já teve e só minha opinião importa!", elogiou mais um.

Confira a reação de Tadeu Schmidt durante o Jogo da Discórdia no BBB 22:

Veja os posts dos internautas sobre Tadeu Schmidt:

Somos 100% Tadeu do início ao fim desse jogo da discórdia #bbb22pic.twitter.com/J4Wv8D9fhe — Lucas Faraldo Knopf (@Lucas_Faraldo) March 8, 2022

O Tadeu Schmidt é o apresentador mais carismático que o BBB já teve e só minha opinião importa! #BBB22pic.twitter.com/fel45uPx8d — Biel | #BBB22 (@Biel_comenta) March 8, 2022

Bom dia. Quero pedir ao @boninho que sempre nos permita ver a carinha do @tadeuschmidt reagindo aos papos da casa.

Sem dúvida alguma o melhor do #BBB222 é o “Smith!” — nem freud explica! (@APatrika) March 8, 2022

eu te amo tadeu schmidt… pic.twitter.com/KwWuGhlinN — matheus #BBB22 (@whomath) March 8, 2022

O Tadeu Schmidt reagindo a esse Jogo da Discórdia estilo Casimiro é o melhor momento dessa edição. #jogodadiscordiapic.twitter.com/TXKHkOJbcq — Guilherme Lopes (@Guilopesf) March 8, 2022

Jade Picon e Arthur Aguiar discutem no Jogo da Discórdia

Na noite de segunda-feira, 07, Arthur Aguiar (33) trocou farpas com Jade Picon (20) durante o Jogo da Discórdia. "Se você atendesse o Big Fone, você teria me puxado? Você iria ter coragem?", questionou a sister. "Se era o momento, sim, teria. Não é coragem, é questão de estratégia", respondeu o ator. Na sequência, Jade duvidou e retrucou: "Você não teria coragem, e amanhã você vai ter a resposta", disse sobre o paredão.

Vale ressaltar que o sétimo paredão do BBB 22 está formado. Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane (26) disputam a preferência do público e um deles será eliminado nesta terça-feira, 08.