Rafa Kalimann e Ana Clara surgem juntinhas em clique descontraído

Do Rede BBB para a vida! Rafa Kalimann se declara ao publicar registro com Ana Clara Lima

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 11h24

Parece que o ditado ‘do BBB para a vida’ serve não só para pessoas que participaram da mesma edição.

Por exemplo, a amizade de Rafa Kalimann (29), do BBB 20, e Ana Clara (24), do BBB 18, se firmou agora que as duas fazem parte do time do Rede BBB.

Sempre muito carinhosa, a missionária aproveitou o fato de a dupla fazer aniversário perto (ela no dia 2/04 e a ruiva no dia 11/04) para prestar uma homenagem.

Em seu Instagram, a morena publicou um registro hilário e super descontraído no qual as duas apareceram juntinhas.

Na imagem, que parece ter sido em uma festa ou balada, Rafa fez carão para a câmera ao segurar a perna de Ana, que posou fazendo um biquinho.

“Tinham que ser duas arianas pra se entender tanto sem precisar dizer nada [risos]. Amo tu. Celebrando o dela (parabéns adiantado, volto no dia certo)”, brincou a influenciadora na legenda.

Veja o clique de Rafa Kalimann com Ana Clara: