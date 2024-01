Rachel Sheherazade escreve recado de apoio para Dado Dolabella: ‘Recomeçar'

Ex-A Fazenda, Rachel Sheherazade dá o que falar na web ao escrever recado de apoio para Dado Dolabella

A jornalista e ex-A Fazenda Rachel Sheherazade surpreendeu seus seguidores ao mandar um recado para o ator Dado Dolabella. Nesta semana, ele fez um vídeo para as redes sociais cantando uma música para sua namorada, Wanessa Camargo, e Rachel fez questão de apoiá-lo.

Nos comentários do post, ela falou sobre recomeço e colocou emojis de aplausos para o artista. “Paz para que a gente possa se reerguer, se reconstruir… Para evoluir. Todos temos o direito de recomeçar”, disse ela em sua mensagem.

Por sua vez, Dado agradeceu pelo carinho. “Você é incrível! Já disse e vou repetir: sou seu fã”, escreveu.

A música de Dado Dolabella

O ator Dado Dolabella surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma música feita para a namorada, a cantora Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24, da Globo. Na letra da canção, ele fala de saudade e sobre as críticas que amada tem recebido do público.

Em determinado trecho, Dado mencionou sua condenação por agressão contra a ex-namorada, a atriz Luana Piovani. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser um dos mais comentados na web após algumas atitudes de Wanessa dentro do reality show.

"Tô com saudade de você/Já faz tempo que te vejo só pela TV/Resolvi cantar essa canção pra você/Aqui fora tá tão diferente/Geral julgando o passado da gente/Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir/Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei!/ Vivi momentos que jamais imaginei/Pedi perdão, rezei, e hoje to aqui pra te dizer/Hoje eu quero paz... paz! Paz! Paz pra viver", diz uma parte da música.