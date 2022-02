Quem você quer que saia do Big Brother Brasil 22 na terceira noite de eliminação? Vote!

Na berlinda, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo defendem permanência no BBB 22 depois de pouco mais de duas semanas dentro da casa

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 15h39

Chegou o grande dia! Na noite desta terça-feira, 8, tem eliminação no Big Brother Brasil 22!

Mas por que o Brasil para para falar da noite de paredão? É que os personagens em questão se tornam foco de muitas discussões que refletem o comportamento das pessoas fora do reality show. Hoje, disputam a permanência no reality show Arthur Aguiar (32), Douglas Silva (33) e Naiara Azevedo (32), que foram escolhidos pela indicação do líder, pelo voto da casa e por uma consequência de uma prova realizada na semana passada, respectivamente.

Hoje à noite, quando o apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt (47), der início a seu discurso, os dois atores e a cantora, com certeza, serão lembrados por mais um tempo ao verem o que está acontecendo fora do programa.

Veja a defesa e o pedido de votos dos emparedados Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo:

