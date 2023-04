Quem sai do BBB 23? Enquetes apontam sister como eliminada após confusão entre fãs

Paredão reverso do BBB 23 deixou muita gente atrapalhada e pode render resultado inesperado pelos telespectadores

O paredão do BBB 23 desta semana deu um verdadeiro nó na cabeça dos telespectadores do reality. Em uma dinâmica inédita, quatro sisters acabaram na berlinda e uma delas corre o risco de deixar o programa por conta de uma suposta confusão enfrentada por alguns fãs.

Conforme enquetes espalhadas pelas redes sociais, a cantora Marvilla é a que tem maior probabilidade de deixar o confinamento. No entanto, Amanda também tem grandes chances de ser eliminada. A justificativa seria que as duas não têm entregado tanto entretenimento quanto Larissa e Domitila Barros.

Segundo o site Votalhada, que reúne números das redes sociais, Marvilla deve deixar a atração global com 18,38% dos votos. Como o voto é para ficar, isso prova que a carioca é a que tem a torcida menos engajada.

Na enquete do portal Uol, Amanda, que anteriormente está por um fio, foi ultrapassada por Marvilla deixando o confinamento com 23,42% dos votos do público.

Até então Domitila Barros é a sister mais querida entre os telespectadores da atração e tem aparecido como a favorita. De acordo com a enquete do Uol, por exemplo, ela aparece com 25,77%. Já no Votalhada, ela tem 35,88%.

Nas redes sociais, muitos fãs do reality questionam se o público de casa realmente entendeu a dinâmica que, diferente das outras vezes, é para os fãs votarem para ficar e não para eliminar. Este artifício aconteceu poucas vezes na história da competição global.

COM O PAREDÃO FOI FORMADO? SAIBA OS DETALHES

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão. Vale lembrar que, nesta semana, o público vai dar o Voto Reverso no paredão, no qual terá que votar para decidir quem quer que continue no jogo. O menos votado será eliminado na terça-feira.