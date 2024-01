Quem é Carlos Miguel? Conheça o goleiro apontado como affair de Yasmin Brunet

MC Daniel é passado! Yasmin Brunet levanta suspeitas de romance com o jogador de futebol Carlos Miguel fora do BBB 24; conheça o sortudo

Yasmin Brunet chamou atenção ao comentar sobre sua vida amorosa durante sua estadia no reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Embora tenha negado um namoro, deu a entender que tem alguém especial fora da casa. Logo após seu comentário, especulações sobre a identidade do possível affair da modelo surgiram rapidamente.

Durante uma conversa com algumas das sisters do reality show, Yasmin entregou o romance: “Namorando não, mas…”, disse a modelo, que logo foi questionada sobre as especulações de um affair com MC Daniel: “Você não está namorando lá, o menino famoso?”, uma das confinadas perguntou sobre o cantor de funk.

“O Daniel? Não. Tô zero falando dele. A gente é amigo”, a modelo rasgou elogios ao funkeiro e indicou que se tratava de outra pessoa. Segundo o site Extra, a loira estaria falando sobre um suposto romance com o jogador de futebol, Carlos Miguel, que é o atual goleiro do Corinthians. Eles estariam vivendo um affair desde o final do ano passado.

Quem é Carlos Miguel?

Carlos Miguel, um carioca de 25 anos, é conhecido por seus 2,04 metros de altura e pelo número 46 de calçado. Atuante como jogador do Corinthians, ele possui histórico no Flamengo e Internacional. Ele é filho de José Cláudio Zaquieu Pereira, goleiro do Botafogo, que foi executado ao lado de sua esposa durante a infância do filho.

Apesar da tragédia familiar, Carlos foi criado por sua tia e avó, junto com seu irmão. Encontrou no esporte a força necessária para superar as dificuldades. Hoje, ele é pai de um menino, Joaquim, que tem apenas um aninho de vida. Em suas redes sociais, ele mantém a discrição sobre sua vida pessoal e compartilha poucos registros ao lado do herdeiro.

Mas um detalhe no perfil de Carlos não passou despercebido. É que o jogador e a modelo trocaram o follow nas redes sociais, o que alimentou ainda mais os rumores de que estariam envolvidos em um romance. Apesar das especulações, é importante ressaltar que nenhum dos dois confirmou o suposto affair fora do BBB 24.

Yasmin Brunet é alvo de votos por causa da aparência:

Na última terça-feira, 09, a votação do primeiro paredão do BBB 24 colocou Yasmin Brunet na berlinda. Dois dos participantes que votaram na loira defenderam sua escolha mencionando o desconforto com suas roupas transparentes e até um piercing em seu mamilo; confira as declarações que geraram polêmica na web.