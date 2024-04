Quem deve sair do BBB 24? Enquete aponta eliminação de sister com alta rejeição

Alane, Beatriz e Giovanna Pitel disputam a permanência no BBB 24 nesta terça-feira, 2. Saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

É nesta terça-feira, 2, que uma das sisters emparedadas - Alane, Beatriz e Giovanna Pitel - dará adeus ao prêmio final do BBB 24. E em modo turbo, o reality show da TV Globo segue a todo vapor. A eliminação desta noite promete agitar ainda mais o jogo, que perdeu recentemente a participante Fernanda, considerada uma das peças mais importantes do game.

Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, tudo indica que a eliminada desta terça será Pitel, a participante está com 83.56% dos votos para sair da casa mais vigiada do Brasil, considerado um alto índice de rejeição.

O segundo lugar foi ocupado por Beatriz, com 10.57% dos votos para deixar o programa. Já Alane computou apenas 5.87% de rejeição do público para ser eliminada neste Paredão. Ainda dá tempo de votar em quem você acha que deve deixar o programa. Vote!

Quem deve ser eliminada do BBB 24? Alane

Beatriz

Pitel

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO DESTA TERÇA-FEIRA

Na nova Prova do Líder, os participantes, separados em trios, precisaram completar um circuito no menor tempo possível. O trio formado por Lucas Henrique, Giovanna e Pitel venceu a primeira etapa. Na sequência, Giovanna levou a melhor numa disputa de sorte e ficou com a 16ª liderança do reality.

Em seguida, todos voltaram para dentro da casa mais vigiada do Brasil e Alane, Beatriz e Isabelle, que fizeram a prova no pior tempo, tiraram consequências de dentro de uma caixa, contendo três livrinhos. Cada uma delas pegou um. Isabelle se deu bem e ganhou uma imunidade, já Alane foi direto para o Paredão. No livrinho de Beatriz, estava escrito "segue o jogo".

Logo depois, Giovanna fez sua indicação para a berlinda. Ela escolheu Beatriz. Pitel foi a mais votada pela casa, com cinco votos, e também foi para o Paredão.