Quebrando os protocolos da Band, Neto critica favoritismo de Arthur Aguiar no ''BBB 22''

Durante seu programa, o apresentador e ex-jogador Neto critica o favoritismo de Arthur Aguiar no ''BBB 22''

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 21h50

Hoje, 06, à tarde,Arthur Aguiar(33) tornou-se um dos assuntos nos "Donos da Bola", da Band. Durante o programa, o apresentador e ex-jogador Neto (55) criticou o participante do BBB 22, desaprovando o seu favoritismo!

No início, Neto explicou que havia uma regra interna na emissora que proíbe todos os programas de comentarem o reality show da emissora concorrente. Apesar disso, o apresentador acabou ignorando os protocolos e detonou Arthur Aguiar.

Críticas de neto

"Eu não assisto esse negócio de Big Brother aí. Parece que nem pode falar sobre isso aqui na Band, mas eu vou falar, não tô nem aí. O cara traiu 17 vezes a mulher e vai ganhar o Big Brother. Acaba o Donos da Bola aí. É o fim, velho. O mundo acabou", declarou Neto.

As críticas do apresentador são por conta do relacionamento de Arthur com a esposa Maira Cardi(35). Devido as traições do ator, a influenciadora digital chegou a encerrar o matrimônio, mas os dois estão juntos novamente.