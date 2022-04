''Que recomece o jogo!'' Confira tudo o que rolou após o retorno de Arthur Aguiar à casa do 'BBB 22'

Arthur Aguiar sai do "Quarto Secreto", volta ao 'BBB 22' e vira pauta da casa durante o dia todo

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 20h28

Hoje, 07, é dia de Prova do Líder no BBB 22! No início da tarde, Arthur Aguiar (33), enfim, retornou a casa mais vigiada do Brasil. Como uma bomba, causou grande repercussão, sendo pauta o dia todo lá dentro.

Após dois dias no Quarto Secreto, Arthur Aguiar retornou para a casa do BBB 22 vestido de coelho da Páscoa. Fazendo graça para os colegas de confinamento, o ator demorou alguns segundos para tirar a fantasia e mostrar que era ele.

Ao retirar a máscara de coelho, Arthur Aguiar chocou os brothers. Paulo André (23) celebrou muito a volta do amigo pulando até em cima dele, mas Natália Deodato (22), Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) não gostaram muito do paredão ter sido falso.

Gustavo veste fantasia de coelho, antes de abraçar Arthur

Durante a volta de Arthur, Gustavo Marsengo (31), ao notar que a cabeça da fantasia havia caído no chão, foi correndo pegá-la.

Antes de abraçar o brother, assim como o restante dos meninos da casa, o advogado optou por vestir a fantasia do ator.

Gustavo veste fantasia de coelho antes de abraçar Arthur Aguiar e cena viraliza na web 🐰



"Já virou colonia de férias de novo?"

Em conversa na área externa com os outros meninos, Arthur Aguiar decidiu questionar a postura deles enquanto estava fora da casa, expondo sua insatisfação.

"Passei dois dias fora e o bagulho já virou colônia de férias de novo? Acabou colônia de férias. Acabou, irmão", disse o ator, indignado.

Arthur Aguiar: "Passei dois dias fora e o bagulho já virou colônia de férias de novo?"

Paulo André: "Virou mesmo, irmão. Falei isso com o Pedro ontem"



Assim como prometido no Quarto Secreto, Arthur decidiu conversar com Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) e expôs para eles que ficou chateado com a postura dos colegas de confinamento, que chegaram a comentar que estavam felizes após sua eliminação.

Arthur Aguiar: "Tiveram duas pessoas que eu me chateei com coisas que foram ditas. As duas pessoas foram o DG e você" 🔥



Para a alegria de uns, e tristeza de outros, Arthur seguirá na competição. Logo após ver o ator novamente por ali, Linn da Quebrada (31) desabafou em um dos quartos.

"Preocupada com a nossa situação!", disse a cantora."Não está boa!", concordou Eliezer (31). "Na casa e fora dela...", completou Lina com um semblante de angústia.

"Com certeza, ele [Arthur Aguiar] está com uma força muito ferrada lá fora!", opinou o brother sobre o escolhido pelo público para não deixar o BBB 22.

Linn da Quebrada: "Preocupada com a nossa situação"

Eliezer: "Não está boa"

Linn da Quebrada: "Na casa e fora dela"



Na academia do reality show, Eliezer (31) e Linn da Quebrada (31) conversaram bastante sobre o retorno do famoso e, também, sobre os próximos rumos do jogo milionário.

"O Arthur pode ser usado para eliminar qualquer um de nós!", disse o brother, descobrindo uma possível estratégia dos seus oponentes na atração. "Eu fiquei pensando muito nisso. Para eles vai ser um cenário muito favorável se o Arthur for ao Paredão!", concordou a cantora.

Eliezer: "O Arthur pode ser usado para eliminar qualquer um de nós"

Linn da Quebrada: "Eu fiquei pensando muito nisso"



Durante conversa com Paulo André e Pedro Scooby, Arthur Aguiar foi perguntado pelo surfista se ouviu Linn da Quebrada, Jessilane Alves e Natália Deodato falando algo importante sobre ele.

O artista respondeu que não, mas ressaltou que não vai contar nada para as sisters, para se proteger no jogo: "Eu quero que elas fritem mesmo. Reta final. Quero que elas não me coloquem no Paredão. Eu não quero ir ao Paredão. Eu nunca falei que eu sou forte, elas que me colocaram no Paredão. Agora eu quero que elas pensem 10 vezes antes de pensar em colocar o Arthur", disparou ele. 7

Arthur Aguiar: "Eu quero que elas fritem mesmo(...)Quero que elas não me coloquem no Paredão. Eu não quero ir ao Paredão. Eu nunca falei que eu sou forte(...)Agora eu quero que elas pensem 10 vezes antes de pensar em colocar o Arthur".



Linn da Quebrada, Eliezer, Natália Deodato e Jessilane Alves conversaram na sala do BBB 22 sobre as estratégias de jogo após o retorno de Arthur Aguiar.

A atriz, então, afirmou que Paulo André (23) seria a melhor opção para eles indicarem ao paredão: "Eu ainda acredito que indicar o PA seja interessante, se a gente pegar a liderança. Essas indicações partem dos nossos atritos aqui da casa. Quem é a outra pessoa que a gente pode indicar? Nós somos minoria, mas é importante a gente decidir"