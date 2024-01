Quais participantes do Puxadinho devem entrar no BBB 24? Vote

Outros 13 anônimos foram anunciados neste domingo, 7, para disputar oito vagas do BBB 24; vote em quem deveria entrar no reality

Na noite deste domingo, 7, o Fantástico revelou os integrantes do Puxadinho, 13 anônimos que vão disputar oito vagas do BBB 24. Na dinâmica, o público poderá escolher dois novos participantes para o reality e os eleitos se juntarão aos outros 18 confinados nesta segunda-feira, 8.

VOTE NA ENQUETE:

Quais participantes do Puxadinho devem entrar no BBB 24? Juliana

Jorge Mateus

Giovanna

Davi

Carolina

Lucas Henrique

Isabelle

Juninho

Raquele

Caio

Thalyta

Plínio

Michel

Inicialmente, eram 14 anônimos que deveriam participar da dinâmica do Puxadinho. No domingo, 7, Tadeu Schmitd (49) explicou que uma das candidatas desistiu após o confinamento no hotel, deixando 13 pessoas para disputarem as oito vagas da 24ª temporada do BBB .

Após dois participantes serem escolhidos pelo público, os 11 demais continuarão disputando seis vagas. Na dinâmica definida por Boninho (62), diretor do reality show, os 18 confinados na casa mais vigiada do Brasil serão responsáveis pela escolha de quem irá completar o elenco definitivo.

Leia também: Simaria prepara lançamento após rumores sobre BBB, diz equipe

A 24ª edição do BBB começa nesta segunda-feira, 8, sob o comando de Tadeu Schmidt. Com 13 participantes já anunciados, a casa mais vigiada do Brasil conta com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Rodriguinho, MC Bin Laden, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues no grupo Camarote.

Já o grupo Pipoca está em maior número. Até o momento, os participantes são Leidy Ellen, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi.

De acordo com a Globo, o próximo campeão do BBB pode levar para casa até R$ 3 milhões. Amanda Meirelles, campeã da 23ª edição, levou para casa R$ 2,88 milhões; Já Arthur Aguiar e Juliette, campeões do BBB 22 e BBB 21 respectivamente, ganharam R$ 1,5 milhão.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO BBB NO INSTAGRAM: