Prova do Líder: saiba quem continua na disputa após a madrugada

Com mais de sete horas, a Prova do Líder no BBB 22 continua com os brothers focados

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 07h00

Prova do Líder do BBB 22 continua após mais de sete horas - Reprodução/Globo