Prova de resistência vai definir novo líder no BBB 22; confira a dinâmica

Começou a Prova do Líder e, como previsto pelo público, é de resistência

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 00h29

Começou a Prova do Líder no BBB 22! Ontem, 23, Boninho (60) usou as redes sociais para dar alguns detalhes e spoilers sobre a dinâmica da nova semana do reality. No vídeo compartilhado no Instagram, o Big Boss afirmou que a prova de agora, 24, seria "longa" e poderia ter "consequências".

A web, a partir disso, foi a loucura acreditando que seria de resistência. As previsões, então, foram confirmadas pelo apresentador Tadeu Schmidt (47), durante o começo do programa.

Dinâmica da Prova do Líder

Antes de começar, eles haviam formado duplas. Em seguida, Tadeu Schmidt (47) pediu para todos vestirem os coletes e irem até a área onde a prova está sendo disputada. Larissa Tomásia (25), machucada, e Tiago Abravanel (34), sem dupla, não disputam.

Ao ouvir o sinal da moeda, um brother da dupla deve desmontar as peças de um quebra-cabeça e dá-las ao outro, do outro lado da grade, que terá de formá-lo conforme a mensagem escrita na tela.

Os botões dos dois lados, ou seja, de quem desmontou e de quem montou, precisam ser apertados para que a rodada seja validada.

Quem apertar o botão e não ter terminado de montar o quebra-cabeça ou ter montado errado, estará eliminada. A primeira dupla que terminar e apertar os botões, poderá descansar no sofá, durante uma rodada.

A dupla vencedora receberá mil reais e a primeira eliminada vai direto para o paredão.

Confira a reação do público

Que desastre essa prova, tem até sofazinho pra descansar... kkkkkkkkkkk

Saudades BBB raiz #bbb22 — Rafael (@LeafarC3) February 25, 2022