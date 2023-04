Preço do vestido que Amanda usou na final do BBB23 surpreende: "Gente como a gente"

Vestido que Amanda usou na final do BBB23 faz sucesso e custa baratinho; veja

Repleto de brilho, o vestido usado por Amanda na final do BBB23 fez sucesso nas redes sociais na noite desta terça-feira, 25. O que muitos não imaginavam é que a peça não é de grife e muito menos custou os olhos da cara.

Ele é da loja chinesa Shein e está disponível em três cores: prata, preto e castanho. A peça com muito brilho pode ser adquirido por R$ 205,95.

Nas redes sociais, fãs comemoraram a escolha da sister, que não ostentou e esteve elegante durante a grande final da atração. "Amanda vai ganhar o BBB vestindo um vestido da Shein! Muito gente como a gente!", comemorou um. "Ainda bem que a Amanda vai ser milionária e não vai mais precisar Shein e outras roupas de tecido duvidoso", disparou outro.

Após a final do BBB23, o vestido se esgotou imediatamente e não está mais disponível para compra.

Veja:

o vestido da final da amanda foi comprado na shein, gente como a gente 😂 pic.twitter.com/ye3Mb053gn — LARA (@itxslarinha) April 22, 2023

VEM ROMANCE POR AÍ?

Ana Maria Braga (74) foi certeira em sua entrevista com a campeã do BBB23, Amanda (32), nesta quarta-feira, 26, durante o 'Mais Você', na Globo. Acontece que a apresentadora colocou a médica na parede e quis saber todos os detalhes do relacionamento com Cara deSapato (33). Sem alternativa, a grande vencedora insinuou que pode rolar um romance com o lutador fora do reality.

Amanda iniciou relatando o seu encontro com Sapato fora da casa: “Eu fiquei muito feliz quando eu vi ele, a família dele com a minha família. Não tenho palavras, ele foi importante na casa e todo mundo junto foi muito gratificante, foi emocionante. Ele era uma das pessoas que mais confiava em mim dentro da casa. A nossa conexão é pra vida”, ela se derreteu.