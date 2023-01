Por onde anda Roberta Brasil? Ex-BBB viveu romance no reality show e já foi ameaçada de morte

Roberta Brasil viveu triângulo amoroso com Daniel Saullo e Mariana Felício no BBB 6; ela se casou após o reality e revelou que foi agredida pelo ex-marido

Roberta Brasil (39) participou da 6ª edição do Big Brother Brasil. Na época, ela era professora de dança e viu sua vida mudar ao participar do reality show. Durante sua participação no BBB 6, viveu um romance com Daniel Saullo (42). Em 2013, a família dela revelou que a bailarina sofreu uma ameaça de morte pelo ex-marido .

No BBB 6, Roberta viveu um triângulo amoroso com Saullo e Mariana Felício (37), que hoje são casados. A bailarina também se casou com Alessandro Martins. Entretanto, ela deixou a carreira ao passar por um casamento polêmico. Em 2011, Roberta chegou a contar que foi agredida e mantida em cárcere privado dentro de uma apartamento luxuoso no edifício Two Towers que fica localizado na Ponta D’areia, em São Luís. Ela relatou que suas saídas de casa eram apenas para levar a filha no colégio e na natação.

Dois anos depois, quando já estavam separados, a família da ex-BBB revelou que ela foi ameaçada de morte pelo ex-marido. O empresário já tinha sido preso em 2010 por sonegação fiscal e estelionato pelo delegado Augusto Barros. Ele não chegou a parar na cadeia, mas ficou quase um mês detido no comando geral da Polícia Militar.

Após a separação, o empresário namorou Nicole Bahls (37). Enquanto isso, Roberta foi capa da "Playboy" e preferiu manter uma vida longe dos holofotes. Hoje ela vive no anonimato e possui uma loja de roupas no Instagram, que conta com pouco mais de 2.300 seguidores. A ex-BBB está em um relacionamento de cerca de 2 anos e meio, com Marcelo Ceppas Figueiredo, que mantém seu perfil privado na rede social.

