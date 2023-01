Política e racismo? Saiba passado polêmico de participantes da Casa de Vidro

Participantes da Casa de Vidro tiveram redes sociais vasculhadas e passado polêmico veio à tona

Menos de uma semana para a estreia do BBB 23, a internet já está agitada com a chegada da Casa de Vidro. A disputa entre quatro aspirantes a brothers fez o público sentir o gostinho da nova temporada, gerando uma verdadeira força tarefa para vasculhar o passado e possíveis polêmicas dos participantes da dinâmica .

A investigação foi tão profunda, que algumas pessoas chegaram a encontrar detalhes esquecidos até mesmo pelos confinados. No entanto, o cancelamento foi tão rápido, que alguns ainda estão tentando se defender em meio a votação. Saiba os podres dos futuros ex-BBBs:

Giovanna

Uma das mais atacadas até então, a paulista teve apenas uma hora de sucesso e rapidamente passou a ser alvo de muitas críticas após descobrirem postagens racistas em seu perfil do Twitter. Em mensagens antigas, a empresária aparece chamando outras pessoas de macaca.

Mesmo se defendendo e afirmando que a postagem foi tirada de contexto, uma nova acusação de racismo acabou surgindo e fortalecendo os ataques direcionados à Giovanna. Segundo uma influencer Yas Medeiros, há alguns anos as duas brigaram e a moça disparou várias ofensas discriminatórias. "A racista que me chamou de neguinha tá numa tal de casa de cristal", afirmou.

E as polêmicas não param por aí. Giovanna também teve seus dados expostos publicamente e algumas pessoas descobriram que ela estaria com o nome negativado. Aparentemente ela tem uma dívida de 100 mil.

Gabriel

Inicialmente apresentado como um ex-affair de Anitta, o modelo também teve suas redes sociais vasculhadas e acabou não agradando alguns recentes admiradores. Isso porque Gabriel seguia perfis bolsonaristas, inclusive, seria amigo de Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao ser questionado sobre sua amizade com Renan, o vidraceiro disse que não o conhece e mal sabia o porquê dele o seguir. Em resposta, Renan garantiu que os dois eram amigos e estava decepcionado: "Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho... Quanto custou para você, ou o que custou?".

O rapaz também teve um suposto nude vazado, no qual as tatuagens acabaram chamando atenção. Mas apesar de todo o burburinho, acredita-se que não é o bonitão na imagem.

Manoel

Um dos favoritos para conquistar a vaga no BBB 23, o psiquiatra confessou ter apagado publicações comprometedoras do seu passado . No entanto, parece que ele não filtrou muito bem suas redes, ao esquecer um comentário detonando Anitta: "Pense numa pessoa mais insuportável que a Anitta e não achará".

Paula

A paraense também está com um saldo positivo em sua conta e por isso acabou sofrendo com fake news. Em supostas publicações antigas, ela teria criticado o corpo de uma outra pessoa: "Fala tanto de mim, mas nem academia faz. Vai fazer uma bariátrica, baleia". Apesar da repercussão, logo foi percebido que a imagem era mentirosa.

A biomédica tem sido criticada por não se posicionar politicamente em volta das câmeras. Ao receber o pedido de Manoel para "fazer o L" para o público, ela disparou: "Tô fora de política, odeio isso".