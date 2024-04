Pitel, do BBB 24, fala sobre críticas ao revelar relação aberta: 'Precisam se libertar'

Ex-participante do BBB 24, Pitel admitiu surpresa com a reação do público ao descobrirem que seu relacionamento é aberto

Fora do BBB 24 há cerca de uma semana, a assistente social Giovanna Pitel ainda está se acostumando com a nova vida pós-confinamento. Agora, a ex-sister passará a compartilhar um pouco mais de sua vida pessoal e seu dia a dia com seus mais de 1 milhão de seguidores.

Durante sua participação no reality show da Globo, Pitel chegou a comentar que possuía um relacionamento aberto com seu namorado, Weslley Toledo. Em entrevista ao site Extra, ela voltou a falar sobre o assunto e em como o público tem enxergado a relação não-monogâmica.

Sincera, a amiga de Fernanda Bande revelou que ficou surpresa com a reação das pessoas a respeito da escolha do casal. Para quem não sabe, em uma relação aberta, ambos os parceiros podem se relacionar com outras pessoas.

"Eu fui esculachada quando descobriram que meu relacionamento é aberto. Gente, vocês precisam se libertar", declarou Giovanna Pitel. A ex-sister já vive um romance com o companheiro há 10 anos, sendo os 3 últimos morando juntos.

"A gente tá bem e feliz. Nesse momento a gente tá tentando só organizar essa loucura que tá sendo o pós. A gente deve conversar mais calmamente sobre nosso futuro depois da final do programa", afirmou a ex-participante do BBB 24.

Lucas Henrique tem pós-BBB 24 diferente de outros eliminados

Eliminado do BBB 24 na noite de terça-feira, 9, o ex-brother Lucas Henrique está tendo um pós-reality um pouco diferente dos demais colegas de confinamento. De acordo com informações noticiadas no portal LeoDias, o capoeirista não descansou em um hotel depois de sua participação no 'Bate-Papo BBB' e decidiu permanecer nos estúdios da Globo.

A escolha de Lucas teria acontecido por medo de como seria tratado pelo público em um primeiro momento. Por isso, ele preferiu passar a noite no Projac. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, o ex-brother soube através da produção que Camila Moura, agora sua ex-esposa, havia pedido o divórcio.

Durante o bate-papo com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, com quem Lucas Henrique teve um primeiro contato direto com maiores informações, o capoeirista comentou a decisão da ex-mulher. Sincero, ele admitiu sentir falta de algumas coisas durante o confinamento, mas enfatizou que procurou respeitar os limites estabelecidos, principalmente físicos.