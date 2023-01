Pipoca Cezar Black é novo participante do BBB 23: "sou safado"

Cezar Black é baiano, enfermeiro, pisciano e faz parte do grupo 'Pipoca' do BBB 23

Após Paula,Gabriel e a ex-Rouge Aline Wirley serem anunciados como participantes do BBB 23, um novo "Pipoca" entrou para o jogo; o baiano Cezar Black.

Cesar tem 34 anos, é enfermeiro e é natural de Salvador. Ele trabalha na UTI neonatal e emergência de não somente um, mas dois hospitais.

Além de trabalhar bastante e buscar independência financeira, ele também mostra seu estilo de vida nas redes. Segundo ele, não se trata de ostentar, mas de aproveitar os momentos. Por "aproveitar" ele quer dizer passear de lancha, viajar e praticar wakeboard.

“Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra”, descreve ele, que acredita que vai representar muitos espectadores dentro do BBB: “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”, afirmou.

Para os loucos do signo, já adiantamos, o bonitão é pisciano e por mais que tenha um lado "louco" se diz romântico e sonhados. Ele conta que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.



“Vamos comemorar o carnaval na casa! Como todo bom baiano, vou naquele clima de sorriso, paquera e agito”, declarou.

Confira as postagens de Cezar Black:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ⚓️ Cezar Black (@cezar.black)