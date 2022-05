Pedro Scooby revela detalhes da vida amorosa de Paulo André: ''Solteiro''

Curtindo a noitada juntos, Pedro Scooby entregou a vida amorosa do amigo Paulo André

A noite da última quarta-feira, 18, foi bem animada para Pedro Scooby (33) e Paulo André (23).

Os amigos se divertiram pela cidade de São Paulo e o surfista entregou detalhes da vida amorosa do vice-campeão do BBB22.

"PAzinho com mulher não está com ninguém. Está solteiro. Fiquem tranquilos. Pra já não causar polêmica, causar uma coisa toda", revelou ele ao lado do atleta.

Na sequência, os amigos se encontraram com Douglas Souza e Babu Santana em um restaurante.

Vale lembrar que durante o reality Paulo André se envolveu com a influenciadora Jade Picon (20) e recentemente ele comentou sobre a relação dos dois fora do confinamento.

"A gente é muito amigo, a gente se dá super bem, temos uma conexão muito maneira. A Jade é uma pessoa muito especial. Não posso negar que, na minha trajetória, foi uma pessoa muito importante. Eu prezo muito pela nossa amizade independente de qualquer coisa", disse ele.

