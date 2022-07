Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva aparecem juntos nos estúdios da Rede Globo: “Nada mudou”

Pedro Scooby compartilhou um vídeo ao lado de Paulo André e Douglas Silva andando pelos estúdios da Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 17h50

Nesta segunda-feira, 4, os participantes do BBB 22 Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva voltaram para os estúdios da Rede Globo!

Por meio de seu Instagram, Scooby compartilhou um vídeo andado em um carrinho pelo Projac com os amigos.

“Nada mudou, galera”, disse o surfista em seus stories. Ainda no vídeo o Paulo André anunciou: “Voltamos”. O ainda comentou no vídeo que o trio estrava perto da casa do Big Brother Brasil.

Douglas Silva ainda compartilhou em seu Instagram algumas imagens dos amigos em um camarim nos estúdios da Globo.

Confira aqui imagens de Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva nos estúdios!

Reprodução: Instagram