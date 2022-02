BBB 22: Pedro Scooby critica adjetivos dados a Douglas Silva: "Muito pesado"

O surfista Pedro Scooby não aprovou as plaquinhas entregues ao amigo durante o Jogo da Discórdia, atividade que rendeu bastante no reality show BBB 22 na noite de segunda

O jogo da discórdia da noite de ontem, 07, seguiu rendendo debates e desabafos.

Na manhã desta terça-feira, 08, Pedro Scooby (33), conversa com Bárbara Heck (29), Jade Picon (20) e Laís Caldas (30), na sala. O surfista aproveita o momento para defender seu amigo, Douglas Silva (33), que está no paredão dessa semana junto à Naiara Azevedo (32) e Arthur Aguiar (32).

“Eu convivo com ele, o dia inteiro. Sempre vi como ele foi com as pessoas... pô eu seria o primeiro a falar, eu sou um cara muito justo. Mas o que ele sempre foi comigo, que convivia com ele o dia inteiro, era com a casa toda, tá ligado?! Ele é um cara que quando ninguém ligava para o Luciano, ele era o cara que agregava o Luciano nas paradas. Ele foi o cara que quando ninguém ligava para o Lucas, ele que trazia o Lucas para as paradas. Quando a Jessi [Jessilane] estava pra baixo, ele fez ela se sentir melhor, ele que botava ela pra cima, ele que ia lá conversar. Ele sempre foi um cara assim para as pessoas, e de fato eu não estou dentro do Confessionário com ele, e eu não sei de todas as conversas que ele tem com as pessoas, mas tudo que eu sei dele até esse momento... ardiloso e duas caras acho que o moleque não era”, explicou para o trio feminino.

"Achei muito pesado. As pessoas não estavam falando em uma roda entre amigos, estavam falando para o Brasil todo", concluiu, fazendo referência aos adjetivos recebidos por Douglas Silva.

Bárbara então, justifica o porquê de ter entregue as placas à Douglas: "Não tenho nada para falar sobre a pessoa dele. E até por ele ser uma pessoa agradável que se dá bem com todo mundo, que você olha para ele e eu não imagino em quem ele vota. Por isso que ele é um mistério".