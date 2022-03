Pedro Sampaio e Gloria Groove performam os seus maiores hits na casa do 'BBB 22'

Pedro Sampaio e Gloria Groove comandam a festa na casa mais vigiada do Brasil

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 22h59 - Atualizado às 23h59

Os artistas Gloria Groove (27) e Pedro Sampaio (24) comandam a festa na casa do BBB 22! Logo que passaram pela porta, os brothers se surpreenderam com a decoração, formada por luzes roxas de LED, caixas de som, set com câmera slow motion e até por uma gaiola para dançarem.

Os participantes foram direto para os comes e bebes, até o momento em que a cortina abriu e o Dj Pedro Sampaio apareceu tocando seu hit "Galopa", famoso por ter sua coreografia muito famosa no Tik Tok, com 8,6 bilhões de visualizações.

Em seguida, ele abriu espaço para a cantora performar "A Queda", música que a colocou na parada mundial da Billboard, no final do ano passado.

Depois, os dois passaram a revezar o palco, dando play no setlist com os seu maiores sucessos, como: "Bota pra Tremer", "Chama ela", "Leilão", "Bonekinha" e muitos outros.

Confira a reação do público

Gloria Groove e Pedro Sampaio no BBB. Esse elenco péssimo não merecia um show desses! 🤡 #BBB22 — Bru ☕️ (@comenteibru) March 5, 2022

A reação da Lina vendo a Glória Groove!!!

🥺🤏🏽#BBB22pic.twitter.com/N7tjS7jpmm — Will Lins (@will_lins) March 5, 2022