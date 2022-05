Paulo André é convidado para ser comentarista de TV

Novo rumo na carreira? Ex-BBB Paulo André vai fazer a sua estreia como comentarista esportivo neste final de semana

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 14h07

Após o sucesso de sua participação no BBB 22, da Globo, o ex-BBB e atleta Paulo André foi chamado para ser comentarista esportivo no canal SporTV. Ele deverá comentar pela primeira vez durante a transmissão da segunda etapa da Diamond League, que é uma competição de atletismo na Inglaterra, no sábado, 21, a partir das 10h.

A participação de Paulo André acontecerá ao lado do narrador Sergio Arenillas e do comentarista Arnaldo Oliveira. O ex-BBB contou que está empolgado com o novo desafio na carreira. “Comentar é uma experiência nova e diferente para mim, mas é algo que vale viver e experimentar. Teoricamente, estaria nas pistas competindo e dessa vez estarei do outro lado, comentando em uma transmissão. Estou muito animadoe ansioso para começar e fazer logo parte de tudo isso”, disse ele.

Paulo André precisou fazer uma pausa na carreira no atletismo para participar do Big Brother Brasil 22. Ele ficou alguns meses longe das pistas e está analisando quando será o melhor momento de retornar.

Paulo André está solteiro

Nesta semana, o surfista Pedro Scooby se divertiu ao atualizar os fãs sobre o status de Paulo André na vida íntima. Ele entregou que o amigo está solteiríssimo.

"PAzinho com mulher não está com ninguém. Está solteiro. Fiquem tranquilos. Pra já não causar polêmica, causar uma coisa toda", revelou ele ao lado do atleta.