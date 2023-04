Paula Freitas irá desfazer harmonização facial; entenda o motivo!

Ex-BBB Paula Freitas também confessou ter comprado seguidores após sua saída do reality

A ex-BBB Paula Freitas fez sucesso com o resultado de sua harmonização. Teve até quem não a reconhecesse após a mudança, no entanto, ela deve desfazer parte do processo.

Uma das mudanças feitas pela biomédica foi o preenchimento labial para aumentar o tamanho da boca. No entanto, ela pensa em retirar parte da substância e explicou o motivo ao Ig. “Minha mãe falou: ‘Quero que você diminua um pouco mais essa boca’. Então, acho que vou fazer por ela. Estou pensando nisso”.

Ela explicou que ela já tinha vontade de fazer os procedimentos estéticos antes do reality show. “Já queria mudar há muito tempo e não conseguia fazer isso por falta de grana mesmo“, lamentou Paula.

Comprou seguidores

A influenciadora confessou que comprou seguidores depois de sair do programa. Com a quantia, ela ganhou 150 mil novos internautas. Depois, a visibilidade acabou aumentando pelo incrível antes e depois da harmonização, que atraiu curiosos ao seu perfil do Instagram. Paula chegou a participar da repescagem para voltar à casa, mas não foi a mais votada. Ela começou sua participação sendo escolhida na 'Casa de Vidro', junto com Gabriel Fop.