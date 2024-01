Yasmin Brunet chamou a atenção dos internautas nesta terça-feira, 9, ao revelar vício durante reclamação no BBB 24

Nesta terça-feira, 9, Yasmin Brunet chamou a atenção dos internautas ao revelar vício durante reclamação no confinamento do BBB 24. A jogadora, porém, não foi a única que deu o que falar com vício no reality show. No ano passado, participantes do BBB receberam bronca e proibição depois de causarem com vício. Relembre o que aconteceu.

Em janeiro de 2023, brothers e sisters chamaram a atenção da produção do BBB por excesso de cigarros na casa mais vigiada do Brasil. O Big Boss resolveu dar um puxão de orelha em todos os participantes ao dar recado com novas regras para quem escolhesse fumar durante o confinamento e proibiu a entrada de cigarros na mansão.

"Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro mesmo apagado dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma", alertou o Big Boss em comunicado aos jogadores sobre o vício , na época.

"Quando tiverem fumando é no lado de fora, como sempre e por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês e o cigarro ficará somente na caixa. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar. Muito obrigado", completou.

