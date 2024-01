Participante do BBB 24 vira chacota ao falar da mãe: "Não é normal"

Participante do BBB 24 vira chacota ao falar da mãe em vídeo oficial do programa; declaração pegou muito mal

Um dos participantes do "puxadinho" do BBB24 virou piada nas redes sociais nesta segunda-feira, 8. Apresentado ao público durante o Fantástico, o cirurgião-dentista Jorge Mateus foi detonado nas redes sociais.

Isso porque em um dos momentos de sua apresentação, o rapaz de 31 anos diz que sua mãe ainda é responsável por fazer todas as suas tarefas domésticas. "Minha mãe faz tudo pra mim, organiza minhas coisas, arruma minha cama, faz minha comida. Vou ter que arrumar uma mãezona lá pra cuidar de mim", disse.

A fala pegou muito mal nas redes sociais. "A vergonha correndo no fundo do VT", comentou um. "Isso não é normal, o cara age como se fosse criança", declarou outro. "Não só fala, como fala sem a menor vergonha na cara", disparou outro.

Jorge Mateus é natural de Recife. Na conversa, o aspirante a galã também disse que está solteiro e que quer beijar na boca durante o confinamento. O "bonitão" também confessou que é hétero top e não é metido.

Como que um maluco de 31 anos fala em rede nacional “MINHA MÃE QUE FAZ TUDO PRA MIM”? pic.twitter.com/xfmgVU1u92 — Guilherme Pinheiro (@gui_pinheiro) January 8, 2024

Como funciona o puxadinho do BBB24?

Os novos 13 candidatos do BBB 24 estão no pré-confinamento, mas ainda não estão garantidos no elenco do reality. Eles disputam 8 vagas no confinamento, que vão ser definidas em duas etapas. Na primeira etapa, o público de casa vota pelo site Gshow para escolher 1 homem e 1 mulher para integrar o elenco do programa.

Depois disso, os outros 11 nomes vão disputar mais 6 vagas, que vão ser escolhidas pelos brothers e sisters durante a noite de estreia na segunda-feira, 8. Tadeu Schmidt contou que o público pode votar até segunda-feira e a revelação dos vencedores vai ser na edição ao vivo; conheça os participantes do puxadinho e escolha seu favorito.